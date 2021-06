Europei: ct Belgio, ‘speriamo di recuperare Hazard e De Bruyne ma difficile averli al meglio’

Bruxelles, 28 giu. – (Adnkronos) – “E’ presto per dire se potranno esserci ma le informazioni sono positive per entrambi. Resteranno con la squadra, non hanno infortuni gravi. La partita è venerdì ma sarà difficile averli al meglio”. Così il ct del Belgio Roberto Martinez in merito alle possibilità di recupero di Eden Hazard e Kevin De Bruyne per il match di venerdì a Monaco di Baviera contro l’Italia, valido per i quarti di finale dell’Europeo.