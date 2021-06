Europei: De Sisti, ‘si a inginocchiamento, ognuno combatte razzismo come crede’

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Io credo che viviamo in un paese libero, concettualmente siamo tutti contro il razzismo e ognuno lo manifesta come meglio crede”. Lo ha detto Giancarlo De Sisti, campione d’Europa con la Nazionale nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970, all’Adnkronos, in merito all’Italia che si inginocchierà in favore del movimento ‘Black Live Matter’ prima della partita contro il Belgio, valida per i quarti di finale di Euro 2020. “La Nazionale avrà preso una decisione ponderata -prosegue De Sisti- e noi non siamo nessuno per dare un giudizio. Importante dimostrare che siamo un paese contrario a tutti quei tipi di violenza che non centrano nulla con i valori dello sport”.