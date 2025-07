Europei di calcio 2032, il Comune di Napoli candida lo stadio Maradona

In occasione dei futuri campionati di calcio Europei 2032, assegnati dalla Uefa alla Turchia e all’Italia, ogni Paese deve selezionare entro ottobre 2026 cinque stadi per lo svolgimento delle gare ufficiali. Il Comune di Napoli, già Capitale Europea dello Sport 2026, intende candidare lo Stadio ‘Diego Armando Maradona’, struttura che ospita l’unica squadra di calcio della regione iscritta al campionato di Serie A e vincitrice dell’ultimo scudetto 2024-2025. Per rispettare gli standard richiesti dalla Uefa, la struttura di Fuorigrotta, spiegano da Palazzo San Giacomo in una nota, necessita di lavori di adeguamento. Il sindaco di NAPOLI, Gaetano Manfredi, ha per questo “predisposto un documento di indirizzo alla progettazione dell’intervento sullo stadio per un importo complessivo di circa 10 milioni di euro; nello specifico il Comune ha definito un’apposita fase progettuale che, oltre a prevedere lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica, contempla la riapertura del terzo anello con un ampliamento della capienza fino a 10mila posti in più”. Manfredi ha poi richiesto al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ancora la nota, “un supporto economico al fine di realizzare il progetto di riqualificazione nella sua interezza. La richiesta formulata alla Regione, per l’attenzione dimostrata sul tema impianti sportivi in altre città campane e sulla scia dei già finanziati lavori di ammodernamento in occasione delle Universiadi 2019 a Napoli, è di 150 milioni di euro a valere su programmazioni finalizzate a tali attività”. L’obiettivo, oltre alla candidatura per i campionati Europei 2032, è avviare una collaborazione proficua per favorire un “ritorno positivo, di natura sportiva e extrasportiva, per l’intero territorio regionale”.