Europei ginnastica a Rimini, Casella “Dobbiamo puntare a vincere”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “A Rimini non possiamo nasconderci, dobbiamo puntare a vincere il campionato a squadre e cercare di piazzare sul podio altri atleti, cercare di ripetere quanto fatto a Monaco due anni fa”. Lo ha dichiarato il direttore tecnico della ginnastica artistica femminile Enrico Casella a margine della presentazione degli Europei di artistica in programma a Rimini dal 24 al 28 aprile (uomini) e dal 2 al 5 maggio (donne). Un appuntamento che vedrà presenti oltre 300 atleti da 35 nazioni e mette in palio i pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

