Londra, 26 giu. – (Adnkronos) – L’Italia è in vantaggio per 2-0 sull’Austria al termine del primo tempo supplementare del match valido per gli ottavi di finale del campionato europeo in corso di svolgimento allo stadio di Wembley a Londra. Di Chiesa al 95′ e Pessina al 105′ le reti azzurre.