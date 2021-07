Europei: la gaffe dell’astronauta Parmitano, esulta per gol inglese poi chiarisce ‘tifo Italia’**

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “What an amazing gol! Well done, England” (Che gol strabiliante! Ben fatto, Inghilterra’, ndr). Un’esclamazione, quella dell’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano, scritta di getto sui social dopo il primo gol dell’Inghilterra nella finale degli Europei a Wembley contro l’Italia, ma che non è passata inosservata all’occhio attento degli internauti.