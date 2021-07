Europei: le urla nella notte azzurra, ‘Grazie Mancio, siamo i campioni’

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – L’Italia festeggia la vittoria degli Europei al termine di una partita che entrerà nella storia vinta ai rigori contro l’Inghilterra a Wembley. Dopo la fine del match la festa e la gioia di milioni di appassionati lungo lo Stivale si riversa per le strade e le piazze delle città, come accade a Roma. Un successo che per molti tifosi, sudati e stremati ma comunque felici, ha il sapore della rivalsa. “Questa è una rivincita dopo la mancata qualificazione ai mondiali di Russia”, spiega Marco, 27 anni che in motorino assieme ad un amico è uscito di casa per far festa.