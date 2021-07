Europei: Mancini e Vialli firmano autografi al termine della rifinitura degli azzurri

Londra, 11 lug. – (Adnkronos) – Al termine della rifinitura degli azzurri in vista della finale dell’Europeo contro l’Inghilterra, il ct Roberto Mancini insieme al capo delegazione Gianluca Vialli sono usciti dal centro sportivo che ospita la Nazionale per firmare alcuni autografi. In particolare, hanno concesso un autografo a Fabrizio, tifoso sampdoriano presente a Wembley nel 1992 per la finale della Coppa dei Campioni persa dai blucerchiati contro il Barcellona.