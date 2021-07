Europei: Mancini, ‘era una cosa impossibile anche da pensare’

Londra, 12 lug. (Adnkronos) – “Era una cosa impossibile anche da pensare, i ragazzi sono stati straordinari, non ho parole, un gruppo meraviglioso. Questa partita per come si era messa era difficilissima ma l’abbiamo dominata, dispiace per gli inglesi. La squadra è cresciuta tantissimo, siamo felicissimi per tutti gli italiani”. Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini a Sky dopo il successo di Euro 2020. “Quella Sampdoria andava oltre, fummo sfortunati allora, oggi si è chiuso un cerchio”, ha aggiunto Mancini.