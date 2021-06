Roma, 10 giu. – (Adnkronos) – “Ora che la situazione sta volgendo al meglio, è tempo di tornare a dare soddisfazioni agli italiani. Sarà il nostro obiettivo: far divertire le persone anche se per novanta minuti. Sarà un momento bello per tutti”. Lo dice il ct azzurro, Roberto Mancini, alla vigilia dell’esordio europeo contro la Turchia.