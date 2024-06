Europei, Mbappé salta il match con l’Olanda

Roma, 19 giu. (askanews) – Brutte notizie per la Francia, che perderà il suo miglior giocatore nonché capitano Kylian Mbappe per il match di venerdì contro l’Olanda. Il numero 10 transalpino si è rotto il naso in uno scontro con Danso nella gara di debutto contro l’Austria e sarà costretto a portare una maschera protettiva per il resto dell’Europeo.

Scelta precauzionale, dunque, nonostante il giocatore inizialmente spingesse per giocare da subito. Dopo essersi rotto il naso in seguito allo scontro con Danso nell’incontro vinto con l’Austria, infatti, la prossima stella del Real Madrid ha deciso di evitare l’operazione – che lo avrebbe tenuto fuori per tutto l’Europeo – e indossare una maschera protettiva nelle altre partite.

Deschamps dovrà quindi inventarsi qualcosa visto che la sua squadra, che già non aveva brillato, adesso dovrà pure fare a meno della sua stella in una sfida cruciale per il primo posto del girone.