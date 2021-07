Europei: Milano, controlli potenziati forze dell’ordine e maxi schermi limitati

Milano, 10 lug. (Adnkronos) – Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Milano Renato Saccone, si è riunito oggi per puntualizzare le misure previste per domenica, in vista della finale degli Europei di calcio che vedranno l’Italia sfidare l’Inghilterra. Le misure riguardano tutto il territorio della Città Metropolitana dove “è complessivamente limitato l’allestimento di maxi schermi per la visione collettiva della partita in spazi delimitati che rispettano rigorosamente i protocolli anticovid”.