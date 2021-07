Europei: Morcellini, ‘esultanza è effetto molla, Europa ormai parte nostra identità’**

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “E’ l’effetto molla, quando una molla viene tesa e bloccata per molto tempo e poi la si lascia: è un disastro quando si sprigiona ma è anche l’effetto naturale di un momento liberatorio”. Mario Morcellini analizza, parlando con l’Adnkronos, le ragioni profonde dell’esultanza dei tifosi e delle manifestazioni di gioia che hanno fatto seguito, con festeggiamenti nelle piazze di tutte le città, alla vittoria dell’Italia agli Europei di calcio. “All’intrattenimento – spiega il sociologo – si sono sommati i valori simbolici di un sentimento di rivalsa e della ripresa italiana, in un Paese come l’Inghilterra che non dico fosse considerato ostile, ma che comunque aveva scelto la strada dell’isolamento rispetto all’Europa”.