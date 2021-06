Europei: rugbista Mbandà, ‘inginocchiarsi contro razzismo? Deve essere libera scelta’**

Roma, 29 giu. – (Adnkronos) – “Penso che strumentalizzare un pensiero libero sia il modo migliore per ottenere il risultato opposto rispetto al messaggio che si vuole far passare. Il mio pensiero riguardo a tutto il dibattito che si è creato attorno ai giocatori di calcio ed il gesto di inginocchiarsi è molto semplice: ogni persona ha il diritto di esprimersi come meglio crede, sempre nel rispetto delle altre persone. Imporre a qualcuno di inginocchiarsi per sostenere un’iniziativa è deleterio, come lo è imporre di non farlo”. Così all’Adnkronos il rugbista della Nazionale italiana e Cavaliere della Repubblica parlando della scelta di inginocchiarsi contro il razzismo dopo le polemiche seguite alla decisione degli azzurri del calcio agli Europei per la partita dei quarti con il Belgio.