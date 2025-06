Europei scherma, Aquili “Bronzo non scontato, ora un po’ di riposo”

GENOVA (ITALPRESS) – “Adesso un po’ di riposo. Abbiamo lavorato tanto in questi mesi, è bello riposarci con una medaglia al collo, assolutamente non scontato. Sarà più facile così ricominciare a lavorare ancor più duramente. Il percorso era lungo, difficile e fatto di grandi tappe, se poi riusciremo a fare qualche passetto in avanti in più ben venga”. Così il ct della sciabola, Andrea Aquili, dopo la medaglia di bronzo della squadra femminile agli Europei di scherma di Genova: “La medaglia ci dà quel qualcosina in più per provare a spingerci un pochino oltre quando andremo in Georgia per i Mondiali di Tbilisi”, ha aggiunto.

gm/mca1

(Fonte video: Federscherma)