Europei scherma, bronzo Italia con spadisti e sciabolatrici

GENOVA (ITALPRESS) – Arrivano due bronzi per l’Italia della scherna nella penultima giornata di gare agli Europei di Genova. A conquistarli le squadre di spada maschile e sciabola femminile. Nella finalina contro la Germania, gli azzurri Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli e Gianpaolo Buzzacchino si sono imposti per 40-28.Contro l’Ungheria, invece, le azzurre Michela Battiston, Chiara Mormile, Mariella Viale e Manuela Spica si sono imposte per 45-44.Al termine della quinta giornata di gare, sono undici le medaglie complessive per l’Italia: 2 ori, 2 argenti e 7 bronzi.

gm/gtr

(Fonte video: Federscherma)