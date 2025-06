Europei scherma, Confalonieri “Per vincere un bronzo serve la testa”

GENOVA (ITALPRESS) – “Gliel’avevo detto ai ragazzi, oggi era una giornata complicata, li avevo messi in guardia. Siamo stati uniti nei momenti di difficoltà. Per vincere gli incontri per il bronzo è importante vincerli di testa, visto che si scontrano due squadre che hanno appena perso la semifinale. I ragazzi si sono comportati molto bene, sono molto contento”. Lo ha detto il delegato maschile della spada, Diego Confalonieri, dopo il bronzo nella gara a squadre agli Europei di scherma di Genova.

gm/mca1

(Fonte video: Federscherma)