Europei: Southgate si prende la colpa per la sconfitta ai rigori, ‘la responsabilità è mia’

Londra, 12 lug. (Adnkronos) – Il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate si è assunto la piena responsabilità del fallimento dal dischetto contro l’Italia che si è aggiudicata per 4-3 Euro 2020 a Wembley. Dopo un pareggio per 1-1 dopo 120 minuti – Leonardo Bonucci ha annullato il vantaggio di Luke Shaw al secondo minuto – è stato un risultato pessimo dal dischetto per i Tre Leoni, con Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka che hanno sbagliato tutti dal dischetto, con Jordan Pickford che ha parato due rigori italiani. “Ci siamo preparati nel miglior modo possibile e questa è la mia responsabilità, ho scelto i ragazzi per calciare i penalty”, ha detto Southgate a ITV. “Nessuno è da solo in quella situazione. Abbiamo deciso di fare le modifiche proprio alla fine della partita e vincere e perdere insieme come squadra”.