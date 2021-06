Europei: stampa francese critica Blues dopo ko con Svizzera, Deschamps su banco imputati

Parigi, 29 giu. – (Adnkronos) – “Annichiliti”. Titola così in prima pagina l’edizione odierna de ‘L’Equipe’ sull’eliminazione della Francia dall’Europeo per mano della Svizzera. In vantaggio di due reti a dieci minuti dalla fine del match, i Blues crollano perdendo ai rigori. Il giornale sportivo transalpino mette il tecnico Didier Deschamps sul banco degli imputati per “aver completamente sbagliato la formazione iniziale” contro gli elvetici e “non essere stato in grado di guidare i Blues in tutto l’Europeo”, una squadra “basata solo sulle individualità”.