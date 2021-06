Europei: su RaiPlay le partite della Nazionale commentate dai The Jackal (2)

(Adnkronos) – “Per noi il ritorno dei ‘The Jackal’ in esclusiva su RaiPlay è una vera festa – commenta Elena Capparelli, direttore di RaiPlay – Regalare al nostro pubblico un racconto leggero e ironico su un evento così atteso come gli Europei di calcio, è un altro modo per fare il tifo per i nostri. Ci sono 19 milioni di utenti registrati a RaiPlay – aggiunge – con 21 milioni di applicazioni scaricate anche su Smart tv. A maggio abbiamo avuto oltre il 50% in più di fruizione, è aumentata l’utenza più giovane, il 46% ha meno di 40 anni. Rimaniamo leader sui contenuti lunghi più di mezz’ora”.