Europei, Ucraina-Belgio 0-0: agli ottavi è Francia-Belgio

Roma, 26 giu. (askanews) – Missione compiuta per il Belgio di Tedesco, che pareggia 0-0 a Stoccarda e si qualifica come seconda nell’equilibratissimo gruppo E degli Europei 2024. Agli ottavi il Belgio affronterà la Francia. L’Ucraina chiude all’ultimo posto ed è eliminata. Chance in avvio per Lukaku, che spreca davanti a Trubin. Ci provano anche Yaremchuk e De Bruyne. Nella ripresa pericolosi Carrasco, Dovbyk e Malinovskyi ma il risultato non cambia. La Romania vince il girone, avanza anche la Slovacchia come terza.