Europei volley 2023, Italia-Spagna 3-0: azzurre ai quarti

(Adnkronos) – L’Italia batte la Spagna per 3-0 (25-23, 25-23, 25-19) oggi 26 agosto 2023 a Firenze negli ottavi di finale degli Europei femminili di pallavolo e si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà la Francia martedì 29 agosto. Le azzurre del ct Mazzanti centrano il sesto successo per 3-0 nel torneo e ancora devono lasciare per strada un set.

Nella sfida con le iberiche, l’equilibrio regna fino all’11-11. Il primo strappo azzurro (15-12) illude l’Italia, perché la Spagna recupera e mette la freccia (15-17). L’Italia, spalle al muro, si rialza con Pietrini, Sylla e un ace di Danesi (22-22). Antropova chiudere i conti prima con un attacco di classe e potenza e poi con un ace per il 25-23. Il secondo set offre un copione parzialmente simile: la Spagna è competitiva (18-18, poi 21-21). L’Italia trova l’ace di Danesi e il tocco di classe al centro di Lubian (24-21), prologo alla chiusura 25-23 grazie ad un blockout prepotente di Antropova.

L’equilibrio salta, le azzurre prendono il largo in avvio di terzo set (9-5) e allungano (18-9) fino all’agevole 25-19.