Eurospin assume 120 addetti vendita, impiegati ed altre figure

Eurospin è alla ricerca di 120 figure da inserire presso gli oltre 1100 punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale. Le assunzioni riguardano in particolar modo Addetti alla Vendita, i quali dovranno gestire le attività di cassa, sistemare la merce negli scaffali, offrire assistenza alla clientela; Assistenti di Filiale, che dovranno gestire il punto vendita e il personale presente all’interno di esso e raggiungere gli obiettivi commerciali; Tecnici di Cantiere, che dovranno dirigere i lavori in coordinamento con i vari tecnici e seguire lo stato di avanzamento attraverso costanti sopralluoghi tecnici, preparare i preventivi; Impiegati Area Sviluppo, che dovranno seguire le attività di gestione e controllo dei siti aste fallimentari, supportare i clienti nella gestione e risoluzione di tutte le problematiche tecniche e tante altre opportunità. Per lavorare in Eurospin bisogna essere in possesso di diploma o di laurea, avere orientamento al cliente, capacità organizzative, di analisi e di collaborare in squadra, flessibilità, serietà e disponibilità, attitudine al problem solving, spirito di autonomia, motivazione, proattività, dinamicità, precisione, determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati etc. Per inviare la propria candidatura potete…

