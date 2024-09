EuroSpin assume oltre 150 diplomati e laureati in Italia

EuroSpin, azienda italiana della grande distribuzione organizzata e leader di mercato con oltre 1250 punti vendita in Italia, Slovenia e Croazia e che ha avuto una forte crescita nel corso degli anni raggiungendo una media di oltre 11 milioni di clienti e oltre 22 mila collaboratori inseriti all’interno dell’organizzazione, assumerà oltre 150 persone da inserire presso i punto vendita in Italia. Le assunzioni riguarderanno soprattutto Addetti/e alla Vendita, che dovranno assistere la clientela, sistemare la merce sugli scaffali, pulire il punto vendita, avere una corretta tenuta del layout merceologico e occuparsi delle operazioni di cassa; Capi Negozio, che dovranno garantire il regolare funzionamento e l’ordinaria operatività del punto vendita, coordinare le diverse attività di negozio e dei suoi collaboratori e Collaborare con il capo settore nel raggiungimento dei risultati commerciali; Addetti Area Gastronomia, i quali dovranno gestire il servizio al cliente accompagnandolo con cortesia all’acquisto e garantendone la soddisfazione, occuparsi della vendita assistita al banco e conoscere le operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti da banco nel rispetto delle procedure HACCP per la corretta conservazione del prodotto; Coordinatori/trici Area Manutenzione, che dovranno coordinare gli addetti alla manutenzione e tutte le attività ordinarie e straordinarie delle strutture e delle attrezzature presenti all’interno dei punti vendita, programmare le attività di manutenzione preventiva e straordinaria, supervisionare le attività di allestimento dei nuovi punti vendita e installare le attrezzature.

