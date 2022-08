Eurostars 3, progetti di ricerca e sviluppo: finanziamenti fino a 250mila euro

Resterà aperto fino al 15 settembre il secondo bando EUROSTARS dedicato a progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione volti a sviluppare prodotti, processi o servizi destinati al mercato.

EUROSTARS-3 è parte della nuova European Partnership for Innovative SMEs di Horizon Europe ed è uno strumento di finanziamento che sostiene PMI innovative e partner di progetto (grandi aziende, università, organizzazioni di ricerca e altri tipi di organizzazioni) finanziando progetti collaborativi internazionali per la R&S e l’innovazione.

In totale sono 37 i Paesi, tra cui l’Italia, attualmente membri del network europeo EUREKA, che mettono a disposizione risorse umane e finanziarie per realizzare i progetti selezionati. L’obiettivo è promuovere, in tutti i settori, attività di ricerca collaborativa a livello internazionale e la condivisione di competenze.

Per l’Italia, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) sono gli Enti che finanzieranno PMI, grandi imprese ed enti di ricerca che partecipano al bando Eurostars con un budget stanziato per questa call di rispettivamente 1 e 7 milioni di euro. L’importo massimo del finanziamento è una sovvenzione di 250.000 euro per progetto, con tassi di cofinanziamento che variano a seconda delle tipologia di partecipante e descritte delle regole di finanziamento nazionali.

Per candidarsi, è necessario soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità: