Eurostat: ad aprile nell’eurozona inflazione stabile al +2,4% annuo

Milano, 17 mag. (askanews) – Il tasso di inflazione annuo dell’eurozona è stato del 2,4% ad aprile, stabile rispetto a marzo. Un anno prima il tasso era del +7%. Nella Ue, il tasso d’inflazione annuale è stato del +2,6%, stabile rispetto al mese precedente. Un anno prima il tasso era dell’8,1%. Questi i dati pubblicati da Eurostat che confermano la stima flash. Su base mensile, l’inflazione fa segnare +0,6% sia nella zona euro sia nella Ue.

I tassi annuali più bassi sono stati registrati in Lituania (0,4%), Danimarca (0,5%) e Finlandia (0,6%). I tassi annuali più alti sono stati registrati in Romania (6,2%), Belgio (4,9%) e Croazia (4,7%). Rispetto a marzo, sottolinea Eurostat, l’inflazione annuale è diminuita in quindici Stati membri, è rimasta stabile in quattro ed è aumentata in otto.

Ad aprile, il contributo maggiore al tasso d’inflazione annuale dell’area dell’euro è venuto dai servizi (+1,64 punti percentuali), seguiti da alimentari, alcolici e tabacco (+0,55 pp) e beni industriali non energetici (+0,23 pp).