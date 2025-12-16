Eurovision 2026, 35 broadcaster in gara a Vienna, c’è Israele

Mano tesa ai paesi boicottatori per l’edizione 2027

Milano, 16 dic. (askanews) – La lista dei 35 partecipanti alla 70° edizione dell’Eurovision Song Contest che andrà in scena dall’ORF di Vienna dal 12 al 16 maggio è stata ufficializzata e in gara c’è anche Israele, mentre Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Slovenia e Islanda che boicotteranno la competizione, saranno in parte sostituiti. “Il ritorno di Bulgaria, Romania e Moldavia è un vivido promemoria di cosa significhi essere uniti dalla musica” ha spiegato Martin Green, direttore del Contest dopo che l’Unione europea di radiodiffusione (UER) ha ufficializzato l’elenco delle emittenti di servizio pubblico in gara.Al di là dei proclami di unione, pace e concordia, resta il fatto che la prossima edizione è la più contestata di sempre tanto che il vincitore dell’edizione 2025 ha restituito il trofeo della vittoria in segno di protesta. Con qualche cambiamento sulle modalità di voto si guarda anche al futuro.”Cinque paesi hanno dichiarato che non parteciperanno nel 2026. La mano è tesa e spero che tornino nel 2027″, ha dichiarato Roland Wei mann, Direttore Generale dell’emittente pubblica austriaca ORF, durante una conferenza stampa.