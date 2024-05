Eurovision al via in Svezia, ma oggi senza Israele in passerella

Milano, 5 mag. (askanews) – Oggi a Malmo in Svezia verrà inaugurata la settimana dell’Eurovision, ma sulla passerella turchese non ci sarà l’artista israeliano Eden Golan, riferisce Göteborg-Posten. Gli altri 36 artisti partecipanti, tra i quali l’taliana Angelina Mango, apparirannno invece tradizionalmente sul tappeto turchese per incontrare i fan e rilasciare interviste con la stampa mentre l’Eurovision Song Contest prende ufficialmente il via.

La partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest quest’anno è contestata a causa della guerra a Gaza. Diverse voci si sono levate a favore dell’esclusione del Paese dal concorso musicale, ma l’EBU organizzatrice è rimasta ostinatamente fedele alla sua linea secondo cui l’Eurovision Song Contest non dovrebbe essere influenzato dalla politica.

Il motivo dell’assenza di Israele non sono tuttavia le proteste filo palestinesi registrate sinora e previste in futuro. “I festeggiamenti a Malmo coincidono con Yom Hashoah, la giornata israeliana in memoria delle vittime dell’Olocausto, e quindi Eden Golan non parteciperà questa sera, precisano gli organizzatori” scrive il media svedese.

Nei giorni di Malmo sono previste diverse proteste e manifestazioni e, secondo quanto riportato dai media, la delegazione israeliana ha ricevuto istruzioni di partecipare solo ad eventi ufficiali come le prove e la competizione stessa.