Eurovision, Lucio Corsi: canterò la mia canzone con i sottotitoli

Roma, 8 mag. (askanews) – All’Eurovision di Basilea Lucio Corsi canterà con i sottotitoli “per far passare nella maniera più chiara il messaggio della canzone, l’idea del testo e il significato delle parole”. Lo ha detto lo stesso cantautore, rivelazione all’ultimo Festival di Sanremo con la sua “Volevo essere un duro”, arrivato ieri nella città svizzera per le prime prove.

“L’approccio con cui voglio affrontare questa esperienza è lo stesso con cui ero andato al Festival di Sanremo. Perciò portando quella canzone, incentrando il discorso sulle parole, sulla musica, sugli strumenti”, ha spiegato Corsi, per il quale la musica non è comunque una competizione. “Non nasce con questa caratteristica e non la deve avere a mio parere. Perciò sono qui per fare questa esperienza, per portare una canzone a cui tengo, per suonare, per imparare a fare meglio questo tipo di lavoro, questo tipo di mestiere. Ovviamente spero di fare un bell’Eurovision, di divertirmi, di farlo al meglio, di suonar bene”.

Le tre serate dell’Eurivision Song Contest saranno trasmesse in diretta da Rai 2 (il 13 e 15 maggio) e da Rai 1 (la finale del 17 maggio), con BigMama e Gabriele Corsi alla conduzione. In simulcast su Rai Radio2 e in diretta streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound.