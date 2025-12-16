Eurozona, attività imprese rallenta a dicembre, indice Pmi a 51,9

Roma, 16 dic. (askanews) – Prosegue in crescita ma si è indebolita a dicembre l’attività delle imprese dell’area euro. L’indice Pmi composito (Purchasing managers index) è calato a 51,9 punti, secondo quanto riporta S&P global, da 52,9 punti a novembre. Su queste indagini, i 50 punti sono la soglia di neutralità.

L’indice Pmi relativo al terziario è calato a 52,6 punti, da 53,6 del mese precedente. L’indice sul manifatturiero è calato a 49,2, da 49,6.

Secondo Cyrus de la Rubia, economista Hamburg Commercial Bank coinvolto nella indagine “la crescita economica è rallentata a causa di un lieve calo riportato dal settore manifatturiero e di un vigore più debole nel settore dei servizi, dovuto principalmente all’industria tedesca, dove la crisi si è intensificata. In Francia, invece, anche se un singolo valore mensile positivo non dovrebbe essere sopravvalutato, si sono registrati segnali di una cauta ripresa industriale. Tuttavia, il settore dei servizi, cresciuto nel mese scorso, è adesso in una fase di stagnazione, mentre le aziende terziarie tedesche hanno registrato un nuovo forte aumento dell’attività”.

“In generale, il percorso verso il nuovo anno sembra piuttosto instabile. Nonostante un’espansione più lenta, il settore terziario continua a mostrare uno stato di salute relativamente buono. Le aziende non hanno motivo di lamentarsi dei nuovi ordini e quindi assumono nuovo personale. Guardando al futuro, le aziende hanno tuttavia espresso una maggiore cautela, in parte probabilmente dovuta al calo degli ordini in fase di lavorazione. Nel prossimo anno, prevediamo che il settore dei servizi continuerà ad avere un ruolo stabilizzante per l’intera economia – conclude – anche se una vera ripresa avrà successo solo se il settore manifatturiero riprenderà a crescere”.