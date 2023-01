Eurozona, Gentiloni “Si può evitare profonda recessione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “C’è possibilità di evitare una profonda recessione, e forse entrare in una contrazione superficiale più limitata nell’area euro: abbiamo avuto delle notizie incoraggianti, penso che siamo riusciti a ridurre la dipendenza energetica, i prezzi dell’energia sono diminuiti significativamente e l’inflazione ha avuto il suo picco in Europa alla fine dello scorso anno”. Così Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia, in una dichiarazione alla stampa prima della riunione dei ministri dell’Economia dell’Eurogruppo che si è tenuta a Bruxelles.

“Tutto dipende dalle nostre politiche: dobbiamo lavorare ancora molto per implementare i prossimi piani per la ripresa europei, per trovare un accordo sulle nostre regole fiscali e supportare la nostra competitività e i nostri investimenti, ed è fondamentale coordinare al meglio le politiche fiscali per fare in modo di affrontare i prezzi dell’energia in maniera più mirata, evitando aumenti”, ha concluso Gentiloni.

(ITALPRESS).