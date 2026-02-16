Eurozona, nel 2025 la produzione dell’industria salita dell’1,5%

Roma, 16 feb. (askanews) – Il 2025 si è chiuso con un aumento dell’1,5% per la produzione dell’industria complessiva nell’area euro, così come guardando all’intera Unione Europea. Lo riporta Eurostat, che oggi ha completato il quadro dell’anno passato con i dati di dicembre, in cui la produzione è scesa dell’1,4% nell’area euro, rispetto al mese precedente, e dello 0,8% nell’intera Ue.

Nel paragone con lo stesso mese di un anno prima, a dicembre la produzione industriale risultava comunque salita dell’1,2% nell’area euro e dell’1,4% nella Ue.