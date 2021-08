Eutanasia: Bonino, ‘ognuno deve essere libero nella vita come nella morte’

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “E’ importante raccogliere le firme per il referendum sull’eutanasia legale perché il Parlamento non si muove. Sui diritti civili, le istituzioni sono sempre indietro e bisogna ogni volta tirarle con una gru. Questa è la mia storia da trent’anni quindi so bene quanto sia importante questa gru per arrivare a stabilire una cosa semplice: ognuno deve essere libero, non solo nella vita, ma anche nella morte”. Lo ha detto la senatrice di Più Europa, Emma Bonino, rispondendo ai giornalisti in occasione del ‘Firma Day’ per la raccolta firme sull’eutanasia legale organizzato a Orbetello.