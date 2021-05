(Adnkronos) – Inoltre il centrodestra lamenta anche il fatto che nella seduta di ieri si sarebbe dovuto approvare un testo base “che però noi non abbiamo letto. Di testi ce ne sono diversi, anche uno nostro -dice Turri- e di solito per arrivare a un testo base, i relatori si confrontano con i gruppi per arrivare al testo più condivisibile in modo da facilitare l’iter dei lavori in commissione. E invece non è andata così”.