Eutanasia: ostruzionismo centrodestra, stop lavori in commissione Giustizia

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Un nuovo caso di tensione nella maggioranza. Stavolta è il testo sul suicidio assistito del dem Alfredo Bazoli e Nicola Provenza dei 5 Stelle. L’ostruzionismo del centrodestra ha bloccato i lavori in commissione Giustizia alla Camera, che oggi doveva appunto adottare il testo base. “Hanno una strana concezione della democrazia e della libertà -argomenta Michele Bordo del Pd all’Adnkronos- quello che a loro non piace, semplicemente non deve essere fatto. Anche se c’è una maggioranza che è a favore. Lo stiamo vedendo al Senato con il ddl Zan e oggi in commissione alla Camera la stessa cosa”.