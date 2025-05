Eva come Iside: rinascere dal dolore. “La vera storia di Eva” di Carlo Mormile

In un tempo in cui tanti libri sembrano fatti in fretta per essere consumati e dimenticati, La vera storia di Eva di Carlo Mormile si presenta come qualcosa di raro: un’opera scritta con attenzione, pazienza e profondità. Mormile, compositore e vice direttore del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, ha trasferito nella scrittura la stessa cura e passione che dedica alla musica. Il suo romanzo non è solo una storia da leggere, ma un vero e proprio viaggio dentro l’animo umano.

La protagonista, Eva, non è solo un personaggio. È un simbolo, un richiamo alla figura della Madre Terra, ma anche alla trasformazione personale. La storia parte con un tentato suicidio, ma non è la fine: è l’inizio di un cambiamento profondo. Mormile ci accompagna in un percorso difficile ma necessario, dove affrontare il dolore può diventare l’occasione per rinascere.

Come Iside, la dea egizia che ricompone i frammenti del corpo di Osiride, anche Eva raccoglie i pezzi spezzati della propria esistenza per ritrovare una nuova interezza. È una figura archetipica di rinascita: fragile e potente, custode del dolore ma anche della guarigione.

Sotto l’aspetto di un thriller psicologico, il romanzo nasconde tanti livelli di lettura: riferimenti alla mitologia, all’alchimia, alla numerologia. Ma non bisogna avere studiato queste materie per capire il senso profondo del libro. Basta lasciarsi trasportare e ascoltare le emozioni che emergono.

L’autore scrive come compone: parte da elementi semplici e li trasforma, un po’ come si fa nella musica con il contrappunto. Ogni parte della storia si collega con le altre, come se fosse una melodia che si sviluppa. Non è un caso che l’autore venga dal mondo musicale: si sente in ogni pagina.

Una menzione speciale va all’ambientazione del romanzo: la città immaginaria di Anastasia. Non è una città reale, ma ha il sapore e il profumo di Napoli. Per i napoletani è facile riconoscerla tra le righe, ma per tutti gli altri resta un luogo simbolico, misterioso, sospeso tra realtà e sogno. È qui che si sente l’influenza di Italo Calvino, in particolare delle sue Città invisibili: anche Anastasia non è solo un luogo fisico, ma una città dell’anima, fatta di memorie, desideri, paure.

La trama tocca anche temi molto delicati, come l’incesto, la pedofilia e la violenza sulle donne. Mormile li affronta con grande rispetto, senza mai scivolare nel sensazionalismo. La sua lunga esperienza nel campo dell’educazione emerge chiaramente: vuole aprire gli occhi su realtà spesso invisibili, soprattutto quando coinvolgono l’infanzia e i social media.

In conclusione, La vera storia di Eva è molto più di un romanzo. È un invito a guardare dentro se stessi, a riconoscere il dolore e a trasformarlo. È una lettura che può toccare profondamente chi è disposto ad ascoltare. E come una buona musica, lascia una traccia nel cuore anche dopo l’ultima nota, o in questo caso, dopo l’ultima pagina.