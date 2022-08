Evade volontariamente i domiciliari per non litigare più con i suoceri: arrestato

Ha preferito evadere dagli arresti domiciliari, piuttosto che continuare a litigare con i suoceri. Un romeno di 40 anni si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Passo Corese, in provincia di Rieti, spiegato di essersi volontariamente allontanato dall’appartamento di Roma dove da quattro giorni stava scontando una pena in regime di detenzione domiciliare, poiché non andava d’accordo con i genitori della compagna con lui conviventi. Pe questo motivo l’uomo è stato arrestato e condotto nel proprio domicilio.