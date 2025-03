Eventi, a Capri i linguaggi dell’anima con l’associazione Napolidaorainpoi

L’associazione “Napolidaorainpoi” presenta a Capri “Linguaggi dell’Anima: Ritmi di Equità”, l’evento dedicato all’inclusione, alla solidarietà e ai diritti umani. L’iniziativa che nasce da un progetto di Daniela Finizio per l’associazione “Napolidaorainpoi” è organizzata in collaborazione con il comune di Capri e prevede una serie di incontri, dibattiti, esperienze sensoriali, momenti di spettacolo e una degustazione speciale del gusto dell’anno del Gelato Day 2025 “Hallelujah”. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare il pubblico sui temi della dignità e dell’uguaglianza. Tra i partner, Emergency, Artglace, il Comitato Gelatieri Campani, il Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli e la Nuova Orchestra Italiana fondata da Renzo Arbore per un progetto che “nasce con l’intento di promuovere una cultura di pace, inclusione, collaborazione e rispetto dei diritti umani – spiegano nella presentazione dell’iniziativa – sensibilizzando la comunità sui temi della dignità e dell’equità, con particolare attenzione alle problematiche sociali e alle esperienze di solidarietà, attraverso un viaggio collettivo che unisce diversi attori sociali, culturali ed economici. Tutti insieme e ciascuno con la propria dignità di essere umano per promuovere una cultura di pace, solidarietà cooperazione e di rispetto dei diritti umani, favorendo un momento di unione attorno a valori comuni attraverso l’arte, la musica, la cultura e la solidarietà, stimolando un dialogo aperto e costruttivo sui diritti umani e sull’equità, e promuovendo una connessione profonda tra tutti i partecipanti, uniti in nome valori comuni”. Ad aprire l’evento è stata l’altro giorno la conferenza “Dignità e Diritti Umani: Essenza dell’Essere Umano”, un dibattito sui diritti umani e il diritto alla pace con Emergency Campania, aperto al pubblico e agli studenti delle scuole superiori, e l’incontro “Pillole di Scienza”, curato dal Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli e dedicato alle scuole di primo grado. Ora con l’arrivo della Primavera l’iniziativa prosegue con una giornata full immersion tra inclusione, musica, cultura e sapori. “Drum Circle” guidato dal maestro Peppe Sannino in mattinata sarà un’esperienza musicale aperta a tutti, dove il ritmo e le percussioni diventeranno il mezzo per unire i partecipanti, superando barriere fisiche e psicologiche. Doppio appuntamento, poi, mattina e pomeriggio nella piazzetta di Capri con “Artglace” che offrirà la degustazione di “Hallelujah”, il Gusto dell’Anno del Gelato Day 2025. Un gelato gusto gianduia, arricchito con nocciole tostate e una variegatura di cioccolato puro, che anticipa la celebrazione della Giornata Europea del Gelato Artigianale, che si terrà il 24 marzo, quest’anno dedicata al Giubileo e patrocinata dal Dicastero per l’Evangelizzazione e dal MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste). A servire “Hallelujah” saranno i gelatieri del Comitato Gelatieri Campani, con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero Axel Munthe dell’isola di Capri, vincitori della finale nazionale del concorso di gelateria “Vittorio Bartyon”. Gran finale nel salotto del mondo per “Linguaggi dell’Anima: Ritmi di Equità” che si concluderà con un momento speciale, il videomessaggio che raccoglierà i contributi di tutte le realtà coinvolte e che aprirà il concerto della Nuova Orchestra Italiana, storica formazione fondata da Renzo Arbore, che tornerà a Capri con la partecipazione di Gino Rivieccio.