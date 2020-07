Eventi, a Caserta “Un’estate da Re”: ritorno in Italia di Placido Domingo

L’omaggio a Beethoven di Antonio Pappano a dirigere l’orchestra dell’accademia nazionale di Santa Cecilia aprira’ la quinta edizione di ‘Un’estate da Re’, kermesse in programma dal 30 luglio al 13 settembre nell’Aperia della Reggia di Caserta. Sei appuntamenti, con una platea ridotta per le misure anti Covid (il limite e’ di 500 persone), una collaborazione con i teatri della Campania, dal San Carlo di Napoli al Verdi di Salerno, e l’atteso ritorno di Placido Domingo. Si inizia il 30 luglio con, appunto, “Omaggio a Beethoven” di Antonio Pappano nell’interpretazione dell’orchestra Santa Cecilia della Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 e della Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93. In occasione del concerto inaugurale, Enel, socio fondatore dell’accademia nazionale di Santa Cecilia, sara’ al fianco dell’orchestra illuminando la Reggia con i colori della bandiera italiana. Si continua il 3 agosto con il maestro Daniel Oren che dirige la filarmonica salernitana Giuseppe Verdi in “Summertime”, una serata con le composizioni piu’ famose di Puccini, Verdi, Bizet e due voci straordinarie come il tenore Vittorio Grigolo e il soprano Sonya Yoncheva.