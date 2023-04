Eventi, a Napoli un’arca di Noè dell’innovazione e della transizione ecologica

Nell’ambito del Progetto Strategico Regionale Manifattur@ Campania: Industria 4.0, farà sosta a Napoli i prossimi 3, 4 e 5 maggio 2023 il famoso trimarano Idec Sport, partito da Nantes lo scorso 18 marzo per un Tour Europeo dell’innovazione al servizio della transizione ecologica.

La performante imbarcazione guidata dal famoso skipper Françis Joyon raccoglierà, in dieci tappe che vanno dalla Danimarca alla Grecia, le 100 soluzioni sviluppate da start up e innovatori e premiate al livello europeo, finalizzate ad accelerare il processo verso la transizione ecologica 4.0. The Arch metaforicamente rappresenta l’Arca di Noè che incorpora soluzioni da promuovere per la salvaguardia del pianeta; un arco che collega gli ecosistemi e connette aziende, associazioni e paesi.

Il tour nasce nell’ambito dell’iniziativa europea lanciata sotto la presidenza francese dell’Unione Europea – e promossa da un gruppo di imprenditori, cittadini e appassionati del mare – per promuovere soluzioni green innovative per la transizione ecologica, in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea di raggiungere l’impatto climatico zero entro il 2050.

Tra i 18 Paesi partecipanti, ben 21 soluzioni innovative vengono dall’Italia, di cui 12 dalla Campania, selezionate attraverso la call organizzata da Atlantpole e le due reti European Business Network (EBN) e International Association of Science Parks (IASP), in cinque settori di riferimento per la sostenibilità: Città e Abitabilità, Mobilità, Energia, Industria 4.0, Alimentazione e Salute.

La tappa di Napoli, unica in Italia, è organizzata da Fondazione Idis-Città della Scienza nell’ambito del Progetto Strategico Regionale Manifattur@ Campania: Industria 4.0, finanziato dalla Regione Campania, e vede un ricco programma di appuntamenti culturali e di networking, con il patrocinio del Parlamento Europeo, la Marina Militare, la Regione Campania, il Comune di Napoli, il Consulat Général De France À Naples; e in collaborazione con l’European Business Network (EBN), l’International Association of Science Parks (IASP), la Stazione Zoologica Anton Dohrn, l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, l’Institut Français Napoli e la Lega Navale Italiana Napoli.

Snodo logistico di tutte le attività sarà rappresentato dal trimarano Idec Sport, ormeggiato al Molosiglio presso la Marina Militare.