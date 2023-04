Eventi, al museo della Moda Giovani stilisti all’insegna dell’ecosostenibilità

La moda si fa sempre più giovane e sostenibile: il trend ormai globale della nuova ricerca stilistica contemporanea trova spazio domani venerdì 14 aprile alle 18.00 al Museo della Moda di Napoli nell’ambito dell’evento “Ecosostenibilità nella moda”. Al centro della serata l’esposizione fotografica a cura di Vittoria Maione che si presenta come una narrazione: un’amica immaginaria che indossa capi sostenibili diventa guida ‘verde’ per il suo bambino, futuro abitante del pianeta; quando avrà terminato il suo compito, pronta per affiancare un altro bambino, è ben visibile la traccia dei suoi insegnamenti nei capi del modello bimbo, ecosostenibili ed amici della natura. I capi ritratti da Vitoria Maione appartengono a giovani stilisti come Simona Manzi, Claudia Imperatore, Alessandro della Volpe, Simon CraKer, atelier Floriana, Taste of Monn, Beats Matilde del Bianco e la partecipazione di PWC Milano. Inoltre saranno esposti dal vivo gli abiti di Alessandro della Volpe, il cui lavoro è incentrato sull’upcycling (creazione di capi nuovi a partire da altri capi o tessuti) e Simona manzi e Claudia imperatore, i cui cappelli sono realizzati a partire da tessuti di scarto.