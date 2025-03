Eventi, al Museo della Moda una sfilata di bellezza e inclusione

In occasione della Milano Fashion Week, il Museo della Moda di Napoli ospiterà un evento unico che celebra moda, creatività e inclusione: la sfilata “Una creazione per te, per aiutare me”. L’appuntamento è per venerdì 7 marzo 2025 alle 18 nella sede di Piazzetta Mondragone 18.

Protagonisti della serata saranno i talentuosi partecipanti al progetto, che presenteranno accessori moda realizzati con porcellana dipinta a mano. Ogni creazione racconta una storia di impegno e passione, trasformando la disabilità in arte e bellezza.

L’iniziativa è promossa dal Soroptimist Club Napoli Vesuvius, in collaborazione con Progetto Pallonetto Onlus e con il patrocinio del Museo della Moda di Napoli.

Un’occasione speciale per ammirare l’unicità di ogni manufatto, dove talento, eleganza e solidarietà si intrecciano in un’esperienza emozionante.