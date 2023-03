Eventi, al Parco sommerso di Gaiola parte il corso di birdwatching

Al via il V Corso di Birdwatching nell’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, promosso dell’Ente gestore, nell’ambito delle attività del CEA Gaiola della Rete INFEA Regionale, in collaborazione con l’Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale ed in partenariato con Il Corso di laurea in Scienze naturali dell’Università Federico II di Napoli, l’ASNU e l’Oasi degli Astroni, con il Patrocinio morale del Comune di Napoli.

Sempre di più la piccola Area Marina Protetta cittadina si manifesta come vera e propria fucina per la riscoperta delle meraviglie del mare di Napoli anche d’inverno. Il Corso infatti vuole accendere un riflettore su aspetti poco noti della Città di Napoli e della sua costa, che pullula di vita sopra e sotto il mare, rappresentando, grazie all’efficace azione di tutela posta in essere in questi anni, un vero e proprio hot spot di biodiversità. E così garzette, sterne, beccacce di mare, cormorani, gabbiani, rapaci diurni e notturni, popolano ormai abitualmente le coste del Parco. Un’oasi marina a tutto tondo che infatti ha stretto ormai uno sodalizio naturalistico con la sua omologa terrestre, l’oasi degli Astroni, una delle prime oasi italiane, dove si svolgerà una delle escursioni del Corso.

Un altro primato napoletano, quello di avere due meravigliose riserve naturali dello Stato, una marina ed una terrestre in città.

Ma il Birdwatching a Gaiola era di casa già molto tempo fa, nei primi anni di vita del parco. Infatti proprio al Parco Sommerso di Gaiola si è svolto il primo Corso di Birdwatching in Campania nel lontano 2007.

Oggi come allora sarà sempre l’Ornitologo Prof. Alessio Usai a coordinare il Corso che si snoderà in 3 giornate di formazione in Aula presso il CERD del Parco e 3 escursioni sul campo. Il secondo giorno vedrà una lectio magistralis del Prof. Maurizio Fraissinet, presidente dell’Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale. Le escursioni invece si snoderanno tra mare e terra dal Parco della Gaiola agli Astroni passando per il Parco Virgiliano ed il Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon.

Info: www.gaiola.org/birdwatching

Programma del corso

Venerdì 10 Marzo 2023 (16:30-19:30)

PRIMO INCONTRO – CeRD Gaiola

Iscrizione partecipanti e presentazione del corso.

Saluti: Maurizio Simeone Direttore AMP Gaiola & Alessio Usai curatore del corso

“L’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola” a cura di Maurizio Simeone

“Aspetti vegetazionali della collina di Posillipo” a cura di Paola Masucci

Lezione: Introduzione al birdwatching e al riconoscimento degli Uccelli; l’Avifauna della Costa di Posillipo.

Sabato 11 Marzo 2023 (15:30-19:30)

SECONDO INCONTRO – CeRD Gaiola

Briefing iniziale: Riconoscimento e censimento dell’Avifauna dalla terrazza del CeRD Gaiola.

Seminari: “Introduzione all’ornitologia della Campania” e “Focus sull’avifauna urbana a Napoli”

a cura di Maurizio Fraissinet presidente ASOIM

Domenica 12 Marzo 2023 (08:30-14:30)

TERZO INCONTRO – Escursione Virgiliano-Pausilypon

Escursione pratica e introduttiva al birdwatching: dal Virgiliano al Pausilypon, attraverso i sentieri del Parco

Venerdì 17 Marzo 2023 (15:30-19:30)

QUARTO INCONTRO – CeRD Gaiola

Lezione: Quali specie ed in quali ambienti: il riconoscimento delle specie comuni.

Briefing finale: I rapaci diurni e notturni – riconoscimento e censimento dalla terrazza del CeRD Gaiola

Sabato 18 Marzo 2023 (08:30-14:30)

QUINTO INCONTRO – Escursione Oasi Astroni

Seminario: “L’Avifauna del bosco” a cura di Marcello Bruschini

Escursione pratica al birdwatching: Riserva Naturale dello Stato “Cratere degli Astroni”

Domenica 19 Marzo 2023 (08:30-15:30)

SESTO INCONTRO – Escursione in kayak/waterbike Parco Sommerso di Gaiola

Escursione pratica al birdwatching: L’Avifauna marina e costiera della Costa tra Nisida e Posillipo

Consegna attestati e saluti