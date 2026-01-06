Eventi, al via il Festival degli Animali in Giallo

Prende il via venerdì 9 gennaio 2026, dalle ore 10 alle 20, al Museum Cafè di Largo Corpo di Napoli, la prima giornata del Festival degli Animali in Giallo, ideato, realizzato e diretto dalla giornalista e scrittrice Anita Curci, già membro fondatore dell’associazione organizzatrice Gialli.it.

Evento OFF del Festival del Giallo Città di Napoli, il Festival degli Animali in Giallo si sviluppa in quattro giornate per un totale di 43 appuntamenti a ingresso libero, dedicati a esplorare il rapporto tra il mondo animale e l’universo mitologico, leggendario, astrologico, filosofico, scientifico e archeologico, oltre a quello letterario, storico, cinematografico, musicale e crime.

La giornata inaugurale è dedicata agli Animali di terra, con panel della durata di 50 minuti ciascuno.

Si parte alle 10 con Andrea Raguzzino e Danila D’Angelo con l’incontro Cosa rivela la mente dell’animale che morde.

Alle 11 Chiara Tororelli presenta Il gatto e la strega. Animali misteriosi e l’eretica femminile, seguita alle 12 da Stella Cervasio con Di che razza è il cane dei Baskerville?

Alle 13 Andrea Raguzzino torna con Dall’orango di Poe alla storia vera di uno scimpanzé, mentre alle 14 Ottavio Costa affronta il tema L’uomo, la luna, il lupo.

Alle 15 Giovanni Taranto esplora il mondo degli animali esotici come status symbol nella criminalità con A macchia di leopardo. Cronaca di un delitto.

Alle 16 Francesco Bellofatto conduce il pubblico nell’universo degli Animali nelle storie di spionaggio.

Alle 17 Enzo Mazzeo racconta Gli animali nel Canone di Sherlock Holmes, seguito alle 18 da Serena Venditto con Gatti: miti, leggende e stregoneria.

La giornata si conclude alle 19 con Francesco Galardo e il suo intervento Il bestiario medievale nel thriller contemporaneo.

I prossimi appuntamenti del Festival si terranno sabato 7 febbraio nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta (Piazzetta Pietrasanta) e venerdì 6 e sabato 7 marzo presso il Museo Zoologico del Centro Musei di Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in via Mezzocannone.

IoCiSto è la libreria ufficiale della kermesse.

Collegato al Festival, il Concorso Nazionale di Letteratura Crime “Corvo Nero” 2026, che invita gli autori a inviare entro il 31 gennaio 2026 un racconto di genere giallo, noir, thriller o esoterico-misterioso, in cui uno o più animali abbiano un ruolo centrale nell’indagine.

I racconti vanno inviati all’indirizzo comunicazionefestival@gialli.it.

L’opera vincitrice sarà pubblicata dalla casa editrice Homo Scrivens, presieduta da Aldo Putignano, all’interno di un volume della collana “Gatti neri e vicoli bui”, diretta da Serena Venditto.