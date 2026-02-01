Eventi, al via “Un mese col Basile”: mostre, concerti e incontri letterari

Prende ufficialmente il via “Un mese col Basile”, il primo ciclo di eventi promosso dalla Fondazione Giovan Battista Basile, nata a Giugliano in Campania nel maggio 2025 con l’obiettivo di valorizzare l’eredità artistica e letteraria di uno dei massimi protagonisti del Barocco europeo e inventore del genere fiabesco. Il mese di febbraio 2026 segna l’avvio pubblico delle attività della Fondazione, che sceglie di cominciare proprio nel periodo simbolicamente dedicato a Giambattista Basile, autore de Lo cunto de li cunti (Pentamerone), opera fondativa della fiaba moderna.

Un percorso pensato come ponte tra le radici culturali di Giugliano e il futuro, con un’attenzione particolare al coinvolgimento dei giovani e delle nuove generazioni. Costituita da rappresentanti del mondo della cultura, dell’imprenditoria e del sociale, la Fondazione opera nei settori artistico, teatrale e musicale, ponendosi come punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio culturale locale e campano. Il programma, realizzato con la Pro Loco di Giugliano, l’Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno – Costa di Licola – Lago Falciano e con il patrocinio del Comune di Giugliano, prevede mostre, concerti, incontri letterari, attività formative e appuntamenti dedicati alle scuole. Con “Un mese col Basile”, la Fondazione Giovan Battista Basile avvia il suo cammino pubblico riaffermando il valore della fiaba, della memoria e della cultura come strumenti vivi di identità e futuro.