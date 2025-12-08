Eventi, Alberto Angela all’anteprima di “Libri Come”

Si terrà sabato 13 dicembre alle ore 18 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica l’anteprima di ‘Libri Come – Festa del Libro e della Lettura’, promossa dalla Fondazione Musica per Roma e curata da Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi. L’incontro sarà l’occasione per ascoltare Alberto Angela, che presenterà il suo nuovo libro, edito Mondadori, ‘Cesare. La conquista dell’eternità’, disponibile in libreria dal 18 novembre scorso. Il volume propone un viaggio appassionante nel De Bello Gallico, combinando storia, avventura e innovazione tecnologica grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. La 17a edizione di ‘Libri Come’, che si svolgerà dal 20 al 22 marzo 2026, avrà come parola guida Democrazia, una parola-mondo che dalla Grecia classica fino a oggi ha rappresentato oltre che un regime politico un modo di vivere insieme agli altri, secondo regole di partecipazione e di discussione. Oggi la Democrazia, e quello che ha più o meno rappresentato, ha bisogno di essere difesa e ricompresa mentre i suoi tanti nemici ne minano la credibilità. Come sempre attraverso incontri, letture e dibattiti, la Festa del Libro offrirà strumenti di conoscenza e confronto, esplorando la Democrazia non solo come principio politico, ma anche come elemento culturale, capace di unire persone, idee e generazioni.