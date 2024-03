Eventi, con CoopCulture alla scoperta dei tesori di Napoli ed Ercolano

In occasione delle festività pasquali, CoopCulture propone un programma di visite tematiche e percorsi, tra arte, storia e natura al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, a Palazzo Reale di Napoli e al Parco Archeologico di Ercolano. Un’opportunità per grandi e piccini per scoprire alcuni luoghi d’arte e cultura della Campania, attraverso un’esperienza unica di apprendimento e divertimento.

PROGRAMMA

Museo Archeologico Nazionale di Napoli

30 marzo 2024, ore 16

Fonte di rinascita.

Visita alla mostra “Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano”

Le pratiche cultuali e votive esercitate nei pressi della fonte termale di S. Casciano hanno prodotto una straordinaria testimonianza della spiritualità e degli aspetti magici e rituali della religione etrusco-romana.

In occasione del periodo di rinascita legato alle festività pasquali, si esplorerà la celebre raccolta di bronzi esposta fino a giugno al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, alla scoperta della devozione legata alla salute, alla guarigione e, appunto, alla rinascita.

visita € 7,00 + biglietto di ingresso al Museo

30 marzo 2024,ore 11.00 e 12.30

Racconti di Leda

Visita tematica al Museo

Dai Dioscuri monumentali posti nell’atrio del Museo, agli affreschi, alle decorazioni vascolari riconducibili al mito più affascinate e simbolico del mondo antico: Leda ed il cigno. Questo itinerario è un viaggio nella mitologia antica, alla scoperta del significato della rinascita, custodito in un uovo…

visita € 7,00 + biglietto di ingresso al Museo

Palazzo Reale di Napoli

30 marzo 2024, ore 11.00

Tolkien. L’uomo, l’autore

Visita alla mostra “TOLKIEN. Uomo, professore, autore”

Una visita unica perfetta per appassionati e studiosi desiderosi di esplorare i dettagli più intimi e significativi della vita di Tolkien. Attraversando l’esposizione, i visitatori entreranno nel mondo quotidiano dell’autore, esaminando i momenti salienti della sua storia personale che si intrecciano strettamente con la nascita delle sue opere indimenticabili.I visitatori avranno l’opportunità di esplorare l’influenza popolare e l’eredità duratura della sua produzione, in un percorso avvincente che naviga tra arte, storia e letteratura.

visita € 7,00 + biglietto di ingresso a Palazzo

30 e 31 marzo, 1 aprile 2024 ore 10.00 e 12.00

Parco Archeologico di Ercolano

Tour guidato

Visita agli edifici storici dei romani, testimonianze di ingegno architettonico e cultura. Guidati da un archeologo esperto, i visitatori approfondiranno l’architettura innovativa e la vita quotidiana dell’antica Roma: politica, economia, religione e divertimenti.

Un viaggio indimenticabile che collega passato e presente.

visita € 12,00 + biglietto di ingresso all’area archeologica di Ercolano

Info e prenotazioni

www.coopculture.it