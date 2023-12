Eventi, Concerto di Natale in Senato: standing ovation per il “Nessun dorma”

Durante il Concerto di Natale in corso nell’Aula del Senato alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lunga standing ovation per l’esecuzione di ‘Nessun dorma’ da parte del tenore Vittorio Grigolo. L’Orchestra e il Coro della Fondazione Arena di Verona stanno eseguendo musiche di Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Direttore d’Orchestra, il Maestro Michele Spotti; Direttore del Coro, il Maestro Roberto Gabbiani. Protagonisti, oltre a Grigolo, i soprano Giuliana Gianfaldoni e Anna Pirozzi, il baritono Nicola Alaimo e il basso Roberto Tagliavini che stanno eseguendo le più celebri arie d’Opera della tradizione italiana in omaggio al canto lirico italiano appena ammesso all’elenco Unesco dei patrimoni immateriali dell’umanità. Il concerto, che è iniziato circa un’ora fa, si sta concludendo con il ‘Brindisi’ della Traviata.