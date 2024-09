Eventi culturali a Napoli, nasce “Produrre Cultura”

Enti, fondazioni e soggetti del terzo settore iscritti all’albo regionale ex -LR 7/2003, impegnati da anni nella realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali di natura divulgativa, specialistica, artistica e letteraria nella Regione Campania, riuniti nella Sala del Mandato dell’Arciconfraternita dei Pellegrini hanno deciso di dare vita a “Produrre Cultura” al fine di tutelare e dare rappresentanza alle più qualificate esperienze di promozione culturale della regione. Tra i promotori dell’incontro l’Istituto di Studi Storici, il Pio Monte della Misericordia, la Fondazione Made in Cloister, la Società Napoletana di Storia Patria, la Fondazione Morra, la Fondazione Valenzi Ets, l’Arciconfraternita dei Pellegrini. “Produrre Cultura”, rete informale aperta a nuove adesioni, si propone di rappresentare i luoghi della produzione culturale nell’interlocuzione con istituzioni, enti pubblici e privati; individuare possibili sinergie e condividere buone pratiche; contribuire a dare respiro e visione alle politiche culturali, tutelare la qualità dell’offerta culturale anche al fine di contrastare la banalizzazione e il depauperamento dell’identità locale. “Considerato che inspiegabilmente per l’anno in corso la Regione Campania non ha ancora approvato e pubblicato l’avviso pubblico relativo ai contributi per le attività di promozione culturale previste dalla LR 7/2003, anche se i fondi ad esso destinati risultano stanziati nel Bilancio 2024, è stato chiesto un incontro urgente con il Presidente della Regione Campania, anche in veste di titolare della delega sulla cultura”, si legge in una nota.