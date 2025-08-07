Eventi, da mercoledì 13 al via il prologo del Sanza-Festival dell’accoglienza 

Un prologo che è già un Festival, con Fedez atteso protagonista. Si annuncia ricca di appuntamenti interessanti l’anteprima del “Sanza-Festival dell’accoglienza”, in programma il 13, 14 e 28 agosto. Un assaggio del grande progetto che la Regione Campania e il Comune di Sanza (Sa) realizzeranno il prossimo anno con la Fondazione Campania dei Festival. Un’iniziativa resa possibile attraverso i fondi PNRR per il sostegno ai Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati. E la Regione Campania, con una delibera di Giunta, ha individuato proprio nel borgo cilentano di Sanza il luogo adatto per questo intervento di valorizzazione del territorio, non solo per la sua valenza storica e identitaria, ma anche per la strategica posizione geografica, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il 13 e il 14 agosto i viali, gli angoli più suggestivi e le piazze di Sanza si animeranno dalle 18.30 alle 23 grazie a “Buskers”. Una proposta dell’associazione Kiklos, con la direzione artistica di Mario Barnaba, che, in un’atmosfera di festa condivisa, vedrà impegnati artisti di strada, giocolieri e funamboli nel traghettare il pubblico in una dimensione onirica, poetica, magica, resa unica dal fascino dei luoghi. Protagonisti saranno, volta per volta, l’attore italo-argentino Diego Draghi alle 18.30 con la giocoleria comica del suo “Fuori pista!”, Lorella Monti ed Enzo Mirone, “Girovaghi a manovella” alle 19 in un concerto-spettacolo per organetto di barberia e voce, Michela Samaki, “Ragazza confusa” alle 20 tra giocoleria, tap-dance e stand-up comedy, il duo italo-cileno Cia Depáso alle 21 con “La Trottola” del loro circo contemporaneo, la Compagnia Shedan Theater, capace di unire vecchi e nuovi linguaggi alternando alle 22 due diversi spettacoli-parata su trampoli: “Orbs” la sera del 13 e “Steamplant movement” il 14. La tribù corsara e itinerante, fatta di musicisti, circensi e teatranti, lascerà poi spazio in piazza Cavour alle ore 23 di mercoledì 13 e alle 22 del giorno successivo a “Suite n.0”, evento a cura di “Funa”. Una violinista, Caterina Bianco, e tre performer aeree, Marianna Moccia, Viola Russo e Ginevra Cecere: quattro corpi, una danza sospesa ad un filo e una musica suggestiva per trattenere il fiato e spingere al limite dell’empatia lo sguardo degli spettatori. La drammaturgia è di Alessio Aronne. Il programma della vigilia di Ferragosto si completerà invece in piazza Giovanni Falcone alle 22.30 con Raffaello Converso in “La canzone napoletana d’autore”, un emozionante concerto a cura dell’Associazione Discantus. Converso sarà accompagnato da Mimmo Napolitano (pianoforte), Peppe Di Colandrea (sax), Franco Ponzo (chitarra), Luigi Sigillo (basso) e Luigi Fiscale (batteria). Direzione artistica di Luigi Grima.

L’ingresso per assistere agli eventi del 13 e 14 agosto è totalmente libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili nel caso del recital musicale.